В Украине идет эпидемия коронавируса, фото: Finbalance

https://racurs.ua/n164866-v-ukraine-ostalis-tolko-dve-krasnye-zony-infografika.html

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Адаптивный карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает периодический пересмотр карантинных зон в зависимости от изменения эпидемической ситуации в регионах.

На сегодняшний день, 24 декабря, в наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне остаются только два региона. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

В «красной» зоне находятся:

Волынская область;

Закарпатская область.

Остальные области (за исключением временно оккупированного Крыма) и Киев находятся в «желтой» зоне.

По состоянию на 23 декабря заболеваемость COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения в целом по стране составляла 245 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций по стране составил 31,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Ни в одной области не превышены показатели госпитализаций и загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.