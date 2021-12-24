Несподівану властивість ботоксу виявили вчені

https://racurs.ua/ua/n164868-nespodivanu-vlastyvist-botoksu-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Ін'єкції ботоксу можуть пригнічувати тривожність і знижувати ймовірність депресії.

Дослідники скористалися базою даних, у яких була інформація про десятки тисяч людей, які отримали ін'єкції ботоксу і відчули негативні «побочки». Вчені з Університету Земмельвайса опублікували статтю в Scientific Reports.

Ботокс ним вводили в лицеві м’язи від зморшок або в лицеві та шийні м’язи — проти мігрені, або тільки в шийні — щоб усунути деформацію шиї, або в руки й ноги — щоби зняти спазм.

Пацієнтів із ботоксом порівнювали з іншими пацієнтами, яким теж потрібно було розслабити ті чи інші м’язи, але яким прописували для цього інші засоби. Виявилося, що в тих, кому кололи ботокс, ймовірність безпричинної тривоги зменшувалася на 22−72%. Автори не враховували тих, хто приймав антидепресанти або протитривожні препарати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курйозний випадок стався в Саудівській Аравії. Там на конкурсі краси дискваліфікували більше 40 верблюдів через заборонені зміни в зовнішності.

Джерело: Scientific Reports