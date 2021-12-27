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Ракурс
Циклон принесет сильный снегопад, вероятны отключения тока и коллапс на дорогах

Циклон принесет сильный снегопад, вероятны отключения тока и коллапс на дорогах

27 дек 2021, 13:58
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В результате выхода активного циклона в Украине 27−28 декабря ожидают осложнение погодных условий.

27 декабря днем ​​в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, 28 декабря в южных, ночью и в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем ​​и в центральных и восточных областях синоптики прогнозируют сильный снегопад, в том числе мокрый снег.

Прирост снежного покрова составит 10−20 см, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Циклон принесет сильный снегопад, вероятны отключения тока и коллапс на дорогах - карта Укргидрометцентр

Возможно налипание мокрого снега, в южной части, днем ​​и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололедица. Кроме западных и северных областей, в Украине возможны порывы ветра 15−20 м/с, вьюга, снежные заносы, на дорогах страны гололедица.

Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов, сообщили в Укргидрометцентре.

Циклон принесет сильный снегопад, вероятны отключения тока и коллапс на дорогах - карта Укргидрометцентр

28 декабря снегопады могут вызвать сход лавин в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей.


Морозы в Украине будут доминировать. Лишь на юге ожидается плюсовая температура.

В Киеве 28 декабря — облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Ночью в Киеве -8−10, днем ​​около -5 градусов.

Источник: Ракурс


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