Магнитную бурю прогнозируют 28 декабря. Фото: istockphoto.com

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Ракурс

Погода в Украине во вторник, 28 декабря, будет облачной. В северных, центральных и западных областях прогнозируется снег.

В восточных регионах пройдет снег с дождем, в южных областях ожидается дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2−8 м/с, порывы до 20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет пасмурной и со снегом. Температура воздуха ночью ожидается 6−7° мороза, днем ​​— 4° ниже нуля.

Погода во Львове будет прохладной, ночью столбики термометров опустятся до 6° с отметкой минус, днем ​​покажут 2−3° мороза.

Погода в Харькове прогнозируется со снегом на протяжении суток. Ночью температура составит 11−12° ниже нуля, днем ​​будет 7° с отметкой минус.

Погода в Одессе ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до 4° мороза, днем ​​покажут 5° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

Источник: Gismeteo