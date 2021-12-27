Магнитную бурю прогнозируют 28 декабря (КАРТА)https://racurs.ua/n164975-magnitnuu-buru-prognoziruut-28-dekabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине во вторник, 28 декабря, будет облачной. В северных, центральных и западных областях прогнозируется снег.
В восточных регионах пройдет снег с дождем, в южных областях ожидается дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2−8 м/с, порывы до 20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве будет пасмурной и со снегом. Температура воздуха ночью ожидается 6−7° мороза, днем — 4° ниже нуля.
Погода во Львове будет прохладной, ночью столбики термометров опустятся до 6° с отметкой минус, днем покажут 2−3° мороза.
Погода в Харькове прогнозируется со снегом на протяжении суток. Ночью температура составит 11−12° ниже нуля, днем будет 7° с отметкой минус.
Погода в Одессе ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до 4° мороза, днем покажут 5° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.
Источник: Gismeteo