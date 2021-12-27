На границе с Россией появилось 100 км колючей проволоки. Фото: Суспільне

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На границе с Россией построили 100 км забора в Луганской области. Его высота — 2 м, забор обтянули колючей проволокой.

Также на границе установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра. Начинается забор еще в Харьковской области, сообщает «Суспільне».

Село Россыпное находится в 200 км от линии разграничения, в нем проживает 350 человек. Пока не было забора, местные пересекали границу напрямую.

Ров и контрольно-следовая полоса, которые оборудованы на границе, помогают отследить и задержать нарушителей границы. Удержать наступление они не смогут. Камеры помогут отследить приближение тяжелой техники к украинской границе.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, чтобы оградить границу Луганской области от вторжения Российской Федерации, личного состава Вооруженных сил и техники хватит.

Он добавил, что до конца этого года Луганская ОГА обнародует план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления Российской Федерации.

Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тыс. человек. Пусть часть, буквально 30%, пойдет снова защищать Родину. Мы регулярно проводим сборы и тренировки, люди четко понимают, что они должны делать, — заявил Гайдай.

Напомним, что пророссийские боевики препятствовали работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Луганской области.

В субботу, 25 декабря, в районе Золотого оккупанты из самопровозглашенной Луганской народной республики не пропустили наблюдателей. А вблизи Станицы Луганской боевики задержали их проход в неподконтрольные Украине районы.

Источник: «Суспільне»