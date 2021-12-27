Путин, дай приказ — глава Чечни Кадыров пригрозил захватом Украины (ВИДЕО)

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне.

Украину должны присоединить к нашей стране, это наша территория, — сказал Кадыров, добавив, что если бы ему поручили «решить этот вопрос», он бы давно это сделал.

Мешают главе Чечни, по его словам, «государственные договоренности».

Если взять украинский проблемный вопрос, это даже не уровень президента Путина, это мой уровень. Если бы мне поручили, то я бы давно решил этот вопрос: либо присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, либо забрал бы, — сказал Кадыров.

Он считает интервенцию оправданной, если украинский президент Владимир Зеленский «продолжит свою антироссийскую политику».

Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение, — сказал Кадыров.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия России.

Себя Кадыров назвал «пехотой», готовой «выполнить приказ абсолютно без проблем», потому что «целостность, безопасность государства и нашего народа — самые важные».

Кадыров — один из самых последовательных апологетов режима Путина в России. Правозащитники обвиняют его в создании в Чечне режима личной власти, многочисленных нарушениях прав человека, внесудебных расправах с инакомыслящими, заказных убийствах как в России, так и за границей.

В сентябре 2015 года Рамзан Кадыров был включен в санкционный список (номер 126 в списке) введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.

Кадыров известен своими пропутинскими заявлениями. В декабре 2009 года он отметился резким заявлением, в котором призвал ликвидировать Грузию и Украину.