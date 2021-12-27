Путін, дай наказ - глава Чечні Кадиров пригрозив захопленням України

https://racurs.ua/ua/n164963-putin-day-nakaz-glava-chechni-kadyrov-prygrozyv-zahoplennyam-ukrayiny-video.html

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність «вирішити питання» з «приєднанням» України до Росії або Чечні.

Україну маємо приєднати до нашої країни, це наша територія, — сказав Кадиров, додавши, що якби йому доручили «вирішити це питання», він би давно це зробив.

Заважають голові Чечні, за його словами, «державні домовленості».

Якщо взяти українське проблемне питання, то це навіть не рівень президента Путіна, це мій рівень. Якби мені доручили, то я давно розв’язав би це питання: або приєднав би Чеченську Республіку до України, або забрав би, ㅡ сказав Кадиров.

Він вважає інтервенцію виправжаною, якщо український президент Володимир Зеленський «продовжить свою антиросійську політику».

Моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни. Українці — наш народ, це наша територія. Це моя думка, — сказав Кадиров.

За його словами, західні країни зацікавлені у тому, щоб відкрити в Україні свої військові бази і таким чином диктувати Росії умови.

Себе Кадиров назвав «піхотою», яка готова «виконати наказ абсолютно без проблем», тому що «цілісність, безпека держави та нашого народу — найважливіші».

Кадиров — один із найпослідовніших апологетів режиму Путіна в Росії. Правозахисники звинувачують його у створенні в Чечні режиму особистої влади, численних порушеннях прав людини, позасудових розправах з інакомислячими, замовних вбивствах як у Росії, так й закордоном.

У вересні 2015 року Рамзан Кадиров був включений до санкційного списку (номер 126 у списку) запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.

Рамзан Кадиров відомий своїми пропутінськими заявами. В грудні 2009 року Кадиров відзначився різкою заявою, в якій закликав ліквідувати Грузію та Україну.