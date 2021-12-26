Путін розповів про відповідь Росії на розширення НАТО. Фото: Сегодня

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Володимир Путін, президент РФ, заявив, що відповідь Москви на розширення НАТО на схід може бути найрізноманітнішою.

Президент країни-агресора додав, що реакція Москви залежатиме «від рекомендацій військових експертів». При цьому в Кремлі надіються, що Росія та США «зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату». Про це йдеться в заяві Путіна, повідомляє ТАСС та РІА «Новости».

Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього, — йдеться в заяві.

Як відомо, Москва вимагає від США та НАТО гарантій щодо того, що Альянс не розширюватиметься на схід. Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило проект договорів про розподілу сфер впливу в Європі. Кремль вимагає, щоб Вашингтон та Північноатлантичний альянс підписали цей документ.

Натомість Білий дім відповів, що США не розпочнуть консультації з Кремлем без європейських союзників та партнерів. У НАТО заявили, що готові до діалогу, але з урахуванням позиції України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вступ України до НАТО нібито «створює неприйнятні загрози безпеці» Москви через можливу появу біля кордонів Росії ракетних комплексів.

Джерела: ТАСС, РІА «Новости»