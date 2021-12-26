Потяг із пасажирами загорівся у Львові. Фото: ДСНС Львівщини

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Пожежа на залізниці сталася у Львові — горів пасажирський потяг.

Надзвичайна подія сталася на залізничному вокзалі у Львові у ніч на неділю, 26 грудня. Близько 3.45 загорівся сьомий вагон пасажирського поїзда № 81 сполученням «Київ-Ужгород», який прибув на головний залізничний вокзал обласного центру. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області.

На момент пожежі у вагоні перебували пасажири. Людей евакуювали, а сам вагон відчепили від потяга. На щастя, внаслідок займання ніхто з пасажирів не постраждав. Наразі невідомо, чому сталося загоряння. Причину цього встановлять правоохоронці.

Рятувальники локалізували пожежу о 5.00, а о 5.03 ліквідували. Виявилося, що вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м.

Нагадаємо, 16 грудня в місті Ірпінь Київської області вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь — Київ. На щастя, ніхто внаслідок пожежі не постраждав.