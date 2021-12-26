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Ракурс
Поезд с пассажирами загорелся во Львове. Фото: ГСЧС Львовщины

Поезд с пассажирами загорелся во Львове (ФОТО)

26 дек 2021, 11:54
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Пожар на железной дороге произошел во Львове — горел пассажирский поезд.

ЧП произошло на железнодорожном вокзале во Львове в ночь на воскресенье, 26 декабря. Около 3.45 загорелся седьмой вагон пассажирского поезда № 81 сообщением «Киев-Ужгород», который прибыл на главный железнодорожный вокзал областного центра. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

На момент пожара в вагоне находились пассажиры. Людей эвакуировали, а сам вагон отцепили от поезда. К счастью, в результате возгорания никто из пассажиров не пострадал. Пока неизвестно, почему произошло возгорание. Причину этого установят правоохранители.

Спасатели локализовали пожар в 5.00, а в 5.03 ликвидировали. Оказалось, что огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.

Поезд с пассажирами загорелся во Львове. Фото: ГСЧС Львовщины


Поезд с пассажирами загорелся во Львове. Фото: ГСЧС Львовщины

Напомним, 16 декабря в городе Ирпень Киевской области полностью сгорел маршрутный автобус сообщением Ирпень — Киев. К счастью, никто в результате пожара не пострадал.

Источник: Ракурс


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