Вторжение в Украину РФ может начать с Азовского моря. Фото: topwar.ru

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Азовское море может стать регионом возможной войны между Российской Федерацией и Украиной.

Разведка США предупреждает, что Россия планирует привлечь 175 тыс. своих военных для наступления на Украину. В Пентагоне считают, что береговая линия Азова имеет для Москвы более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем восточные районы Украины, пострадавшие в результате агрессии. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому россияне могут начать вторжение с моря с высадкой десанта на берег.

Отмечается, что корабли Военно-морских сил Украины ограничены в своем движении Азовским морем из-за того, что страна-агрессор регулярно закрывает некоторые его зоны для так называемых артиллерийских учений. В декабре представители украинского флота заявляли, что почти 70% Азова заблокировали для транспорта через навигационные предупреждения Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал The Washington Post, что с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, а в случае войны Азов будет активно использоваться для давления на южные прибрежные города.

Несмотря на все внимание международного сообщества, что уделяется скопление российских войск на сухопутных границах Украины, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной мере будут бессильны, — пишет издание.



Напомним, в начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что эскалация конфликта между Россией и Украиной является вероятным сценарием, но не обязательным. В оборонном ведомстве не исключают, что вторжение России в Украину может произойти в конце января.

Источник: The Washington Post