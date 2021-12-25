В РФ заявили об отводе части войск из Крыма и границы с Украиной

В России заявили об отводе войск, фото: «Хартия'97»

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В Минобороны России заявили о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военных из Южного военного округа РФ, которые в течение месяца проводили учения в полевых условиях, в том числе и на временно оккупированной территории Крыма и в Ростовской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

До наступления нового года вся боевая техника, задействованная в полевых выходах войск, будет обслужена и подготовлена к дальнейшей эксплуатации по плану зимнего периода обучения, — отмечается в сообщении.

В то же время отмечается, что во время новогодних праздников часть подразделений, в частности, в авиации, ПВО и флоте продолжат находиться на боевой вахте.

Южный военный округ расположен на юго-западе РФ. Он включает Северо-Кавказский и Южный федеральные округа РФ, а также временно оккупированные Крым и Севастополь. Кроме того, военные базы этого округа расположены на оккупированных территориях Грузии — в Абхазии и Южной Осетии, а также в Армении. Штаб округа расположен в Ростове-на-Дону.

Недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что Россия сосредоточила более 120 тыс. военных в пределах 200 км от границы.

Напомним, Силы быстрого реагирования НАТО недавно повысили оперативную готовность в связи с размещением войск РФ у украинских границ.