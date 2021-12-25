У РФ заявили про відведення частини військ з Криму та кордону з Україною

У Росії заявили про відведення військ, фото: «Хартия'97»

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У Міноборони Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тис. військових з Південного військового округу РФ, які протягом місяця проводили навчання в польових умовах, зокрема і на тимчасово окупованій території Криму та в Ростовській області.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.

До настання нового року вся бойова техніка, задіяна у польових виходах військ, буде обслужена та підготовлена до подальшої експлуатації за планом зимового періоду навчання, — зазначається в повідомленні.

Водночас зазначається, що під час новорічних свят частина підрозділів, зокрема в авіації, ППО та флоті продовжать перебувати на бойовій вахті.

Південний військовий округ розташований на південному заході РФ. Він охоплює Північно-Кавказький та Південний федеральні округи РФ, а також тимчасово окуповані Крим та Севастополь. Крім того, військові бази цього округу розташовані на окупованих територіях Грузії — в Абхазії та Південній Осетії, а також у Вірменії. Штаб округу розміщений у Ростові-на-Дону.

Нещодавно Рада національної безпеки і оборони України повідомила, що Росія зосередила понад 120 тис. військових у межах 200 км від кордону.

Нагадаємо, Сили швидкого реагування НАТО нещодавно підвищили оперативну готовність у зв’язку з розміщенням військ РФ біля українських кордонів.