Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Папа Римський Франциск, фото: «Слово і Діло»

Папа Римський промовляє різдвяне послання та благословення (ТРАНСЛЯЦІЯ)

25 гру 2021, 13:00
999

Папа Римський Франциск у Ватикані сьогодні, 25 грудня, у день Різдва за григоріанським календарем, проголошує традиційне різдвяне послання та благословення «Urbi et Orbi».

Традиційно Папа оголошує його на Різдво в Соборі Святого Петра.

Urbi et Orbi — буквально, «Місту (Риму) та світу» — святкове благословення та послання Папи римського вірянам. Воно проголошується в таких випадках:


  • на Різдво;
  • на Пасху;
  • під час церемонії інтронізації Папи Римського;
  • під час оголошення ювілейного року (особливого року, під час якого Папа Римський надає вірянам за виконання певних умов повну індульгенцію);
  • у рідких випадках — для благословіння паломників.

Нагадаємо, святкові різдвяні богослужіння розпочалися увечері 24 грудня. У соборі Святого Петра у Ватикані месу очолив Папа Римський Франциск. За старовинною традицією, католики відзначали таїнство Христового народження опівночі, пригадуючи ту тишу, яка огортала світ, коли народився Ісус Христос.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів