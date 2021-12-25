Папа Римський Франциск, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n164916-papa-rymskyy-promovlyaie-rizdvyane-poslannya-ta-blagoslovennya-translyaciya.html

Ракурс

Папа Римський Франциск у Ватикані сьогодні, 25 грудня, у день Різдва за григоріанським календарем, проголошує традиційне різдвяне послання та благословення «Urbi et Orbi».

Традиційно Папа оголошує його на Різдво в Соборі Святого Петра.

Urbi et Orbi — буквально, «Місту (Риму) та світу» — святкове благословення та послання Папи римського вірянам. Воно проголошується в таких випадках:

на Різдво;

на Пасху;

під час церемонії інтронізації Папи Римського;

під час оголошення ювілейного року (особливого року, під час якого Папа Римський надає вірянам за виконання певних умов повну індульгенцію);

у рідких випадках — для благословіння паломників.

Нагадаємо, святкові різдвяні богослужіння розпочалися увечері 24 грудня. У соборі Святого Петра у Ватикані месу очолив Папа Римський Франциск. За старовинною традицією, католики відзначали таїнство Христового народження опівночі, пригадуючи ту тишу, яка огортала світ, коли народився Ісус Христос.