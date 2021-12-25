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Ракурс
Папа Римский Франциск, фото: «Слово и Дело»

Папа Римский провозглашает рождественское послание и благословение (ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 дек 2021, 13:00
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Папа Римский Франциск в Ватикане сегодня, 25 декабря, в день Рождества по григорианскому календарю, провозглашает традиционное рождественское послание и благословение «Urbi et Orbi».

Традиционно Папа объявляет его на Рождество в Соборе Святого Петра.

«Urbi et Orbi» — буквально, «Городу (Рим) и миру» — праздничное благословение и послание Папы римского верующим. Оно провозглашается в следующих случаях:


  • на Рождество;
  • на Пасху;
  • во время церемонии интронизации Папы Римского;
  • во время объявления юбилейного года (особого года, во время которого Папа Римский предоставляет верующим за выполнение определенных условий полную индульгенцию);
  • в редких случаях — для благословения паломников.

Напомним, праздничные рождественские богослужения начались вечером 24 декабря. В соборе Святого Петра в Ватикане мессу возглавил Папа Римский Франциск. По старинной традиции, католики отмечали таинство Христова рождения в полночь, вспоминая ту тишину, которая окутала мир, когда родился Иисус Христос.

Источник: Ракурс


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