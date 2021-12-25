Падение дерева задержало поезда «Укрзализныци», фото:

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Ракурс

Падение дерева на рельсы на участке Ясиня — Рахов (Закарпатская область) привело к схождению локомотива и повреждению полотна.

В результате задерживается ряд поездов раховского направления. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Задерживаются следующие поезда:

№ 55 Киев-Рахов — задержка 4 часа на перегоне в Рахов;

№ 26 Одесса-Рахов — задержка 2 часа 30 минут по Ясине;

№ 95 Киев-Рахов — задержка 40 минут по Ворохте;

№ 15 Харьков-Рахов — отправился с задержкой на 50 минут из Яремы.

Отмечается, что пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Работы над восстановлением пути осуществляются, тепловоз уже поднят на рельсы.

Напомним, в сентябре на Буковине под колеей образовалась гигантская яма, в которую пришлось засыпать не менее шести вагонов гравия.