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Падение дерева задержало поезда «Укрзализныци», фото:
Из-за падения дерева задерживаются поезда — «Укрзализница»https://racurs.ua/n164915-iz-za-padeniya-dereva-zaderjivautsya-poezda-ukrzaliznica.htmlРакурс
Падение дерева на рельсы на участке Ясиня — Рахов (Закарпатская область) привело к схождению локомотива и повреждению полотна.
В результате задерживается ряд поездов раховского направления. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Задерживаются следующие поезда:
- № 55 Киев-Рахов — задержка 4 часа на перегоне в Рахов;
- № 26 Одесса-Рахов — задержка 2 часа 30 минут по Ясине;
- № 95 Киев-Рахов — задержка 40 минут по Ворохте;
- № 15 Харьков-Рахов — отправился с задержкой на 50 минут из Яремы.
Отмечается, что пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
Работы над восстановлением пути осуществляются, тепловоз уже поднят на рельсы.
Напомним, в сентябре на Буковине под колеей образовалась гигантская яма, в которую пришлось засыпать не менее шести вагонов гравия.
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