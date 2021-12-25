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Падіння дерева затримало потяги «Укрзалізниці», фото:
Через падіння дерева затримуються потяги — «Укрзалізниця»https://racurs.ua/ua/n164915-cherez-padinnya-dereva-zatrymuutsya-potyagy-ukrzaliznycya.htmlРакурс
Падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів (Закарпатська область) призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна.
В результаті затримується низка поїздів рахівського напрямку. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Затримуються такі потяги:
- № 55 Київ-Рахів — затримка 4 години на перегоні до Рахова;
- № 26 Одеса-Рахів — затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;
- № 95 Київ-Рахів — затримка 40 хвилин по Ворохті;
- № 15 Харків-Рахів — відправився із затримкою на 50 хвилин з Яреме.
Зазначається, що пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.
Роботи над відновленням колії здійснюються, тепловоз вже піднято на рейки.
Нагадаємо, у вересні на Буковині під колією утворилася гігантська яма, в яку довелося засипати щонайменше шість вагонів гравію.
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