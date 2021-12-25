Падіння дерева затримало потяги «Укрзалізниці», фото:

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Ракурс

Падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів (Закарпатська область) призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна.

В результаті затримується низка поїздів рахівського напрямку. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Затримуються такі потяги:

№ 55 Київ-Рахів — затримка 4 години на перегоні до Рахова;

№ 26 Одеса-Рахів — затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;

№ 95 Київ-Рахів — затримка 40 хвилин по Ворохті;

№ 15 Харків-Рахів — відправився із затримкою на 50 хвилин з Яреме.

Зазначається, що пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Роботи над відновленням колії здійснюються, тепловоз вже піднято на рейки.

Нагадаємо, у вересні на Буковині під колією утворилася гігантська яма, в яку довелося засипати щонайменше шість вагонів гравію.