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Ракурс
Падіння дерева затримало потяги «Укрзалізниці», фото:

Через падіння дерева затримуються потяги — «Укрзалізниця»

25 гру 2021, 12:05
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Падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів (Закарпатська область) призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна.

В результаті затримується низка поїздів рахівського напрямку. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Затримуються такі потяги:

  • № 55 Київ-Рахів — затримка 4 години на перегоні до Рахова;
  • № 26 Одеса-Рахів — затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;
  • № 95 Київ-Рахів — затримка 40 хвилин по Ворохті;
  • № 15 Харків-Рахів — відправився із затримкою на 50 хвилин з Яреме.

Зазначається, що пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.


Роботи над відновленням колії здійснюються, тепловоз вже піднято на рейки.

Нагадаємо, у вересні на Буковині під колією утворилася гігантська яма, в яку довелося засипати щонайменше шість вагонів гравію.

Джерело: Ракурс


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