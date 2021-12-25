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Ракурс
У штабі ООС уточнили інформацію про пораненого українського військового, фото: «Інтерфакс-України»

Нацгвардієць отримав поранення за 18 км від фронту — штаб ООС

25 гру 2021, 11:44
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У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) уточнили інформацію про українського військовослужбовця, який вчора, 24 грудня отримав порання й був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці штабу ООС в соціальній мережі Фейсбук.

Наголошується, що повідомлення про те, що військового було поранено в результаті здійснених бойовиками обстрілів на лінії зіткнення, про що сьогодні повідомлялося у ранковому зверненні, є помилковим.

Зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї, — наголошують у штабі ООС.


Зазначається, що за цим інцидентом розпочате службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, було зафіксовано п’ять випадків порушення окупантами режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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