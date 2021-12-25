У штабі ООС уточнили інформацію про пораненого українського військового, фото: «Інтерфакс-України»

https://racurs.ua/ua/n164914-xnacgvardiiec-otrymav-poranennya-za-18-km-vid-frontu-shtab-oos.html

Ракурс

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) уточнили інформацію про українського військовослужбовця, який вчора, 24 грудня отримав порання й був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці штабу ООС в соціальній мережі Фейсбук.

Наголошується, що повідомлення про те, що військового було поранено в результаті здійснених бойовиками обстрілів на лінії зіткнення, про що сьогодні повідомлялося у ранковому зверненні, є помилковим.

Зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї, — наголошують у штабі ООС.



Зазначається, що за цим інцидентом розпочате службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, було зафіксовано п’ять випадків порушення окупантами режиму припинення вогню на Донбасі.