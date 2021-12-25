Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164913-berejit-iednannya-zelenskyy-pryvitav-ukrayinciv-z-rizdvom-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, привітав із Різдвом тих українців, які відзначають це свято сьогодні, 25 грудня, — за григоріанським або новоюліанським календарем.

Відповідне відеопривітання оприлюднене на сайті президента.

У привітанні Зеленський зазначив, що Різдво є символом найкращих людських чеснот — любові, доброти та милосердя.

У ці дні ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо в завтра, що наповнене злагоди, гармонії та миру. Будьмо щирі в наших прагненнях не лише раз на рік, і тоді це обов’язково настане, — наголосив він.

Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня, а отже берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну, — додав Зеленський.



Нагадаємо, очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній нещодавно спрогнозував, коли українці перейдуть на святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.