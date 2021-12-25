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Ракурс
Розворот МКС на фоні Землі, скріншот відео

Розворот МКС на фоні Землі зняв один із космонавтів (ВІДЕО)

25 гру 2021, 10:28
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Розворот Міжнародної космічної станції (МКС) на фоні Землі зняв російський космонавт Петро Дубров.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

23 грудня від нового вузлового модуля МКС «Причал» відстикувався приладно-агрегатний відсік корабля «Прогрес М-УМ». Цей корабель місяць тому доставив на МКС вказаний модуль.

Вдалося сфотографувати для вас історичні кадри цієї події, а ще на самому початку — розворот МКС, — зазначив Дубров.

На борту МКС зараз перебувають сім членів екіпажу: космонавти «Роскосмосу» Антон Шкаплеров та Петро Дубров, астронавти NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства Маттіас Маурер.

Нагадаємо, у жовтні французький астронавт Томас Песке сфотографував осінній Київ з борту МКС.

Джерело: Ракурс


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