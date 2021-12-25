Розворот МКС на фоні Землі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164912-rozvorot-mks-na-foni-zemli-znyav-odyn-iz-kosmonavtiv-video.html

Ракурс

Розворот Міжнародної космічної станції (МКС) на фоні Землі зняв російський космонавт Петро Дубров.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

23 грудня від нового вузлового модуля МКС «Причал» відстикувався приладно-агрегатний відсік корабля «Прогрес М-УМ». Цей корабель місяць тому доставив на МКС вказаний модуль.

Вдалося сфотографувати для вас історичні кадри цієї події, а ще на самому початку — розворот МКС, — зазначив Дубров.

На борту МКС зараз перебувають сім членів екіпажу: космонавти «Роскосмосу» Антон Шкаплеров та Петро Дубров, астронавти NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства Маттіас Маурер.

Нагадаємо, у жовтні французький астронавт Томас Песке сфотографував осінній Київ з борту МКС.