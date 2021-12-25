Разворот МКС на фоне Земли, скриншот видео

https://racurs.ua/n164912-razvorot-mks-na-fone-zemli-snyal-odin-iz-kosmonavtov-video.html

Ракурс

Разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли снял российский космонавт Петр Дубров.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

23 декабря от нового узлового модуля МКС «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». Этот корабль месяц назад доставил на МКС указанный модуль.

Удалось сфотографировать вам исторические кадры этого события, а еще в самом начале — разворот МКС, — отметил Дубров.

На борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Напомним, в октябре французский астронавт Томас Песке сфотографировал осенний Киев с борта МКС.