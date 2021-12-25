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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

Коронавирус в Украине за сутки унес более 260 жизней (ИНФОГРАФИКА)

25 дек 2021, 10:06
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В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксированы еще 5 тыс. 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В их числе 378 детей и 90 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 689 человек, выздоровели — 15 тыс. 639 пациентов.

Умерли за сутки 268 больных.

В течение 24 декабря были проведены 63 тыс. 855 тестирований на коронавирус.

За сутки прививки от коронавируса получили 117 тыс. 222 человека. Из них:

  • первую дозу получили 37 тыс. 505 человек;
  • полностью иммунизированы (получили две дозы) 78 тыс. 821 человек;
  • дополнительную дозу получили 529 человек;
  • ревакцинальную дозу получили 367 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • заболели 3 млн 642 тыс. 314 человек;
  • выздоровели 3 млн 423 тыс. 933 пациента;
  • умерли 94 тыс. 700 больных;
  • проведены 27 млн 918 тыс. 454 прививки от коронавируса (из них полностью иммунизированы и получили две дозы 13 млн 352 тыс. 303 человека).

Источник: Ракурс


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