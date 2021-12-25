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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав
Коронавирус в Украине за сутки унес более 260 жизней (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n164911-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-unes-bolee-260-jizney-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксированы еще 5 тыс. 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В их числе 378 детей и 90 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 689 человек, выздоровели — 15 тыс. 639 пациентов.
Умерли за сутки 268 больных.
В течение 24 декабря были проведены 63 тыс. 855 тестирований на коронавирус.
За сутки прививки от коронавируса получили 117 тыс. 222 человека. Из них:
- первую дозу получили 37 тыс. 505 человек;
- полностью иммунизированы (получили две дозы) 78 тыс. 821 человек;
- дополнительную дозу получили 529 человек;
- ревакцинальную дозу получили 367 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн 642 тыс. 314 человек;
- выздоровели 3 млн 423 тыс. 933 пациента;
- умерли 94 тыс. 700 больных;
- проведены 27 млн 918 тыс. 454 прививки от коронавируса (из них полностью иммунизированы и получили две дозы 13 млн 352 тыс. 303 человека).
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