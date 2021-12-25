В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

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Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксированы еще 5 тыс. 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В их числе 378 детей и 90 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 689 человек, выздоровели — 15 тыс. 639 пациентов.

Умерли за сутки 268 больных.

В течение 24 декабря были проведены 63 тыс. 855 тестирований на коронавирус.

За сутки прививки от коронавируса получили 117 тыс. 222 человека. Из них:

первую дозу получили 37 тыс. 505 человек;

полностью иммунизированы (получили две дозы) 78 тыс. 821 человек;

дополнительную дозу получили 529 человек;

ревакцинальную дозу получили 367 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: