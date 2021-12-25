В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Иммунная память менее крепка после тяжелого течения коронавирусной болезни COVID-19. Это установили учёные из Техасского университета в США, сообщает издание EurekAlert.

В-клетки, борющиеся с инфекцией, лучше сохраняли память о спаечном белоке коронавируса у пациентов университетской больницы, которые выздоравливали от менее тяжелых случаев COVID-19, чем у тех, кто выздоравливал от тяжелого течения COVID-19.

Это может свидетельствовать об отличиях в качестве иммунного ответа в зависимости от тяжести COVID-19, отмечают ученые.

Образцы крови пациентов анализировали спустя месяц и спустя пять месяцев после появления симптомов. Оказалось, что спустя один месяц значительная часть В-клеток, специфичных для спайков, была активной.

Однако образцы от восьми человек, выздоровевших от менее тяжелого заболевания (т. е. эти пациенты во время болезни не нуждались в дополнительном кислороде или аппарате ИВЛ), показали повышенную экспрессию маркеров, связанных с крепкой В-клеточной памятью по сравнению с лицами, которые выздоровели от тяжелого заболевания. Эти маркеры включали белок-активатор T-bet и белок-рецептор FcRL5.

В то же время, T-bet-положительные B-клетки с реакцией на спаечный белок коронавируса почти исчезли из образцов крови спустя пять месяцев после появления симптомов.

В целом, более дисфункциональный ответ В-клеток наблюдается в тяжелых случаях заболевания, — подчеркивают ученые.



Повышенный процент В-клеток, связанных с длительным иммунитетом у пациентов с нетяжелой формой COVID-19, может иметь последствия для длительного иммунитета против повторного заражения SARS-CoV-2 или тяжести возникшего заболевания, — добавляют исследователи.

Источник: EurekAlert