У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164908-vajkist-covid-19-vplyvaie-na-efektyvnist-imunnoyi-pam-yati-ucheni.html

Ракурс

Імунна пам’ять менш міцна після важкого перебігу коронавірусної хвороби COVID-19. Це встановили учені з Техаського університету в США, повідомляє видання EurekAlert.

В-клітини, що борються з інфекцією, краще зберігали пам’ять про спайковий білок коронавірусу у пацієнтів університетської лікарні, які одужували від менш важких випадків COVID-19, ніж у тих, хто одужував від важкого перебігу COVID-19.

Це може свідчити про відмінності в якості імунної відповіді залежно від тяжкості COVID-19, зазначають учені.

Зразки крові пацієнтів аналізували через місяць і через п’ять місяців після появи симптомів. Виявилося, що через один місяць значна частина В-клітин, специфічних для спайка, була активною.

Проте зразки від восьми осіб, які одужали від менш тяжкого захворювання (тобто, ці пацієнти під час хвороби не потребували додаткового кисню чи апарату ШВЛ), показали підвищену експресію маркерів, пов’язаних із міцною В-клітинною пам’яттю, порівняно з особами, які видужали від важкого захворювання. Ці маркери включали білок-активатор T-bet та білок-рецептор FcRL5.

Водночас T-bet-позитивні B-клітини з реакцією на спайковий білок коронавірусу майже зникли із зразків крові через п’ять місяців після появи симптомів.

Загалом, більш дисфункціональна відповідь В-клітин спостерігається у важких випадках захворювання, — наголошують учені.



«Підвищений відсоток В-клітин, пов’язаних з довготривалим імунітетом у пацієнтів з нетяжкою формою COVID-19, може мати наслідки для довгострокового імунітету проти повторного зараження SARS-CoV-2 або тяжкості виниклого захворювання», — додають дослідники.

Джерело: EurekAlert