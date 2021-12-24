25 декабря — почему католики и православные празднуют Рождество врозь

https://racurs.ua/n164906-25-dekabrya-pochemu-katoliki-i-pravoslavnye-prazdnuut-rojdestvo-vroz.html

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С 24 на 25 декабря мир отмечает так называемое католическое Рождество. В Украине этот день отмечается официально с 2017 года и является выходным.

25 декабря мир отмечает так называемое католическое Рождество — по Григорианскому стилю. Первое празднование Рождества было задокументировано в 336 году. Именно с этого момента римско-католическая церковь празднует день рождения Иисуса Христа 25 декабря.

Каждая страна имеет свои особые традиции празднования, но всех объединяет вера в свет, любовь и надежду. 2021 год, как и предыдущий, не смог вернуть доковидные масштабы гуляний, впрочем, за эти два года люди научились находить самое главное в жизни и ценить это.

Наши предки начали праздновать праздник со времен крещения Руси князем Владимиром.

На территории Российской империи (в состав которой тогда входила Украина) до 1917 года именно Рождество считалось основной церковной датой. Сейчас у нас есть два праздничных выходных — 25 декабря украинцы западного обряда празднуют Рождество. А 7 января празднование проходит у христиан восточного обряда.

На самом деле и православные, и католики празднуют Рождество Христово в один день — 25 декабря. Хотя эта дата рождения Иисуса Христа условна. Ни в Библии, ни в одном документе ее не найти.

25 декабря в Римской империи традиционно отмечался один из важнейших праздников — «Непобедимого Солнца». В это время тьма уже отступала — световой день становился длиннее. Чтобы уменьшить влияние языческого праздника, в этот день начали отмечать день рождения «Истинного солнца» — Иисуса Христа, говорят некоторые историки.

Традиция праздновать Рождество Христово 25 декабря у католиков и православных осталась до сих пор. Однако делают они это, в значительной части, по разным календарям. На Западе — по григорианскому календарю, а, например, в России, Грузии, Сербии и Украине большое количество верующих отмечает его по юлианскому календарю.

25 декабря именины у Спиридона и Александра. Талисманом людей, рожденных 25 декабря, является топаз.

25 декабря в церковном календаре — день памяти святителя Спиридона Тримифунтского и священномученика Александра Иерусалимского.

25 декабря во всемирной истории и истории Украины произошли следующие интересные события: