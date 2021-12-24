Голубовская назвала препарат, который спасет во время вспышки «Омикрона»

https://racurs.ua/n164905-golubovskaya-nazvala-preparat-kotoryy-spaset-vo-vremya-vspyshki-omikrona.html

Ракурс

Инфекционист Ольга Голубовская считает, что Украину ожидает рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон», но он в общем обещает быть не таким трагическим, как это было осенью 2021 года.

Медик считает, что рассчитывать на полное благополучие еще рано, поскольку группы риска уязвимы к тяжелому течению болезни.

Голубовская утверждает, что независимо от статуса вакцинации пациентам необходимо проводить раннее лечение противовирусными препаратами.

Раннее — это сразу после установления диагноза, в первую неделю. Это самое эффективное, что мы имеем сегодня, в ограниченных условиях доступа к моноклональным антителам, — написала Голубовская на своей странице в Фейсбук.

Медик приводит данные исследования, опубликованного недавно в «Журнале Новой Англии».

Оно показало, что риск госпитализации или смерти на 87% (!) ниже у пациентов именно из групп риска, получавших ремдесивир в ранние сроки болезни. При этом пациенты принимали препарат всего три дня.

Новое исследование говорит, что препарат может быть полезен для предотвращения госпитализации (вакцинированных и невакцинированных) пациентов, что очень важно, поскольку всплеск Omicron грозит перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Ремдесивир может стать благом для пациентов с COVID-19 в тех регионах мира, где нет вакцин, или для пациентов с ослабленным иммунитетом, — цитирует Голубовская исследование Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients.



Кроме того, медик отметила несколько особенностей COVID-19, вызванного штаммом Omicron.

В начале болезни температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но обычно до тяжелой дыхательной недостаточности дело не доходит. Болеют и вакцинированные, в частности, те, кто имеет высокие титры антител. Участились и повторные случаи заболевания. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых находятся в рецепторсвязывающем домене. То есть возбудитель избегает действия антител. «Омикрон» имеет более легкое течение, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости. Температура тела в начале болезни связана с тем, что вирусная нагрузка еще выше, чем при варианте Delta, но не всегда это коррелирует с тяжестью течения болезни.

«Ракурс» сообщал, что две независимые группы экспертов из Великобритании и ЮАР высчитали, что в случае заражения «Омикроном» риск попасть в больницу меньше, чем в случае заражения «Дельтой».