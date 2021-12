Голубовская назвала препарат, который спасет во время вспышки «Омикрона»

Инфекционист Ольга Голубовская считает, что Украину ожидает рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон», но он в общем обещает быть не таким трагическим, как это было осенью 2021 года.

Медик считает, что рассчитывать на полное благополучие еще рано, поскольку группы риска уязвимы к тяжелому течению болезни.

Голубовская утверждает, что независимо от статуса вакцинации пациентам необходимо проводить раннее лечение противовирусными препаратами.

Медик приводит данные исследования, опубликованного недавно в «Журнале Новой Англии».

Оно показало, что риск госпитализации или смерти на 87% (!) ниже у пациентов именно из групп риска, получавших ремдесивир в ранние сроки болезни. При этом пациенты принимали препарат всего три дня.

Новое исследование говорит, что препарат может быть полезен для предотвращения госпитализации (вакцинированных и невакцинированных) пациентов, что очень важно, поскольку всплеск Omicron грозит перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Ремдесивир может стать благом для пациентов с COVID-19 в тех регионах мира, где нет вакцин, или для пациентов с ослабленным иммунитетом, — цитирует Голубовская исследование Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients.