Голубовська назвала препарат, який врятує під час спалаху «Омікрону»

Інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що Україну очікує зростання захворюваності на коронавірус через штам «Омікрон», але воно загалом обіцяє бути не таким трагічним, як це було восени 2021 року.

Медик вважає, що розраховувати на повне благополуччя ще рано, оскільки групи ризику вразливі до тяжкого перебігу.

Вона переконує, що незалежно від статусу вакцинації пацієнтам необхідно проводити раннє лікування противірусними препаратами.

Медик наводить дані дослідження, опублікованого нещодавно в «Журналі Нової Англії».

Воно показало, що ризик госпіталізації або смерті на 87% (!) нижчий у пацієнтів саме з груп ризику, які отримували ремдесивір у ранні терміни хвороби. При цьому пацієнти приймали препарат лише три дні.

Нове дослідження каже, що препарат може бути корисним для запобігання госпіталізації (вакцинованих та невакцинованих) пацієнтів, що є дуже важливим, оскільки сплеск Omicron загрожує перевантажити системи охорони здоров’я по всьому світу. Ремдесивір може стати благом для пацієнтів із COVID-19 у тих частинах світу, де немає вакцин, або для пацієнтів із ослабленим імунітетом, — цитує Голубовська дослідження «Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients».