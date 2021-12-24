Голубовська назвала препарат, який врятує під час спалаху «Омікрону»

Голубовська назвала препарат, який врятує при спалаху “Омікрону”

https://racurs.ua/ua/n164905-golubovska-nazvala-preparat-yakyy-vryatuie-pid-chas-spalahu-omikronu.html

Ракурс

Інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що Україну очікує зростання захворюваності на коронавірус через штам «Омікрон», але воно загалом обіцяє бути не таким трагічним, як це було восени 2021 року.

Медик вважає, що розраховувати на повне благополуччя ще рано, оскільки групи ризику вразливі до тяжкого перебігу.

Вона переконує, що незалежно від статусу вакцинації пацієнтам необхідно проводити раннє лікування противірусними препаратами.

Раніше — це відразу після встановлення діагнозу, в перший тиждень. Це найефективніше, що ми маємо сьогодні, в обмежених умовах доступу до моноклональних антитіл, — написала Голубовська на своїй стоірнці у Фейсбук.

Медик наводить дані дослідження, опублікованого нещодавно в «Журналі Нової Англії».

Воно показало, що ризик госпіталізації або смерті на 87% (!) нижчий у пацієнтів саме з груп ризику, які отримували ремдесивір у ранні терміни хвороби. При цьому пацієнти приймали препарат лише три дні.

Нове дослідження каже, що препарат може бути корисним для запобігання госпіталізації (вакцинованих та невакцинованих) пацієнтів, що є дуже важливим, оскільки сплеск Omicron загрожує перевантажити системи охорони здоров’я по всьому світу. Ремдесивір може стати благом для пацієнтів із COVID-19 у тих частинах світу, де немає вакцин, або для пацієнтів із ослабленим імунітетом, — цитує Голубовська дослідження «Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients».



Крім того, медик зазначила декілька особливостей COVID-19, який викликаний штамом Omicron.

На початку хвороби температура тіла у пацієнтів частіше підвищена, може досягати 39 градусів і вище, але, як правило, до тяжкої дихальної недостатності справа не доходить. Хворіють і вакциновані, зокрема, ті, хто має високі титри антитіл. Почастішали й повторні випадки захворювання. Такі особливості захворювання пов’язані з тим, що збудник має більше 30 мутацій у S-білку, 15 з яких перебувають у рецепторзв’язувальному домені. Тобто, збудник уникає дії антитіл. «Омікрон» має легший перебіг, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності. Температура тіла на початку хвороби пов’язана з тим, що вірусне навантаження ще більш високе, ніж при варіанті Delta, але не завжди це корелює з тяжкістю перебігу хвороби.

«Ракурс» повідомляв, що дві незалежні групи експертів з Великої Британії та ПАР вирахували, що у випадку зараження «Омікроном» ризик потрапити до лікарні менший, ніж у випадку зараження «Дельтою».