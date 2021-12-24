«Омікрон» призводить до менших ускладнень у порівнянні з «Дельтою»

https://racurs.ua/ua/n164873-omikron-pryzvodyt-do-menshyh-uskladnen-u-porivnyanni-z-deltou.html

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Коронавірус у світі продовжують вивчати вчені. Дві незалежні групи експертів з Великої Британії та ПАР вирахували, що у випадку зараження «Омікроном» ризик потрапити до лікарні менший, ніж у випадку зараження «Дельтою».

За даними британців, ризик знижується на 40%, а африканські вчені повідомляють про зниження ризиків на 80%. Про це повідомляє N+.

Фахівці зіставили, як протікала інфекція у тих, хто був інфікований «Дельта"-штамом, і у тих, хто заразився «Омікрон"-штамом. Для аналізу використали логістичну регресію. Виявилося, що у хворих на «Омікрон» ризик потрапити до лікарні на 80% менше, ніж у тих, хто заразився «Дельтою».

У Лондоні провели тестування на даних 320 тис. 156 осіб. Застосувавши регресію Пуассона, медики з’ясували, що у хворих з «Омікрон"-варіантом ризик госпіталізації на 40% менше, ніж у захворілих на «Дельту"-штам.

Отриманий результат частково можна пояснити тим, що після кількох хвиль ковіда у населення сформувався популяційний імунітет, який захищає від важкого перебігу хвороби та госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити вченим з Університету Уотерлу з Канади — вони виявили противірусний захист у мідних плівок. Виявилося, що покриття з чистої міді або з'єднань з міддю можуть швидко знищити коронавірус або зробити його неактивним.

Джерело: N+