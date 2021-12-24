«Омикрон» вызвал меньше госпитализаций по сравнению с «Дельтой»

https://racurs.ua/n164873-omikron-vyzval-menshe-gospitalizaciy-po-sravneniu-s-deltoy.html

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Коронавирус в мире продолжают изучать ученые. Две независимые группы экспертов из Великобритании и ЮАР вычислили, что при заражении «Омикроном» риск попасть в больницу меньше, чем при заражении «Дельтой.».

По данным британцев, риск снижается на 40%, а африканские ученые сообщают о снижении рисков на 80%. Об этом сообщает N+.

Специалисты сопоставили, как протекала инфекция у тех, кто был инфицирован «Дельта"-штаммом, и у тех, кто заразился «Омикрон"-штаммом. Для анализа использовали логистическую регрессию. Оказалось, что у заболевших «Омикроном» риск попасть в больницу на 80% меньше, чем у заразившихся «Дельтой».

В Лондоне провели тестирование на данных 320 тыс. 156 человек. Применив регрессию Пуассона, медики выяснили, что у заразившихся «Омикрон"-вариантом риск госпитализации на 40% меньше, чем у заболевших «Дельта"-штаммом.

Полученный результат отчасти можно объяснить тем, что после нескольких волн ковида у населения сформировался популяционным иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать ученым из Университетла Уотерлу из Канады — они обнаружили противовирусную защиту у медных пленок. Оказалось, что покрытия из чистой меди или соединений с медью могут быстро уничтожить коронавирус или сделать его неактивным.

Источник: N+