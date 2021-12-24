«Коктейль Молотова» бросили в генконсульство России во Львове

В генконсульство России во Львове бросили «коктейль Молотова», фото: ПОЛИТСИБ.ру

https://racurs.ua/n164872-kokteyl-molotova-brosili-v-genkonsulstvo-rossii-vo-lvove.html

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Во Львове в ограждение генконсульства РФ неизвестный бросил «коктейль Молотова».

Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, около 3.00, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечаются, что в результате инцидента никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре во Львове задержали группу вандалов, осквернивших польский военный мемориал «Кладбище орлят», который является частью Лычаковского кладбища. Задержанные рассказали правоохранителям, что для совершения вандализма прибыли из Донбасса. За провокацию им пообещали заплатить. СБУ этот инцидент связывала с деятельностью российских спецслужб.