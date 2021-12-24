«Коктейль Молотова» кинули у генконсульство Росії у Львові

У генконсульство Росії у Львові кинули «коктейль Молотова», фото: ПОЛИТСИБ.ру

https://racurs.ua/ua/n164872-kokteyl-molotova-kynuly-u-genkonsulstvo-rosiyi-u-lvovi.html

Ракурс

У Львові в огорожу генконсульства РФ невідома особа кинула «коктейль Молотова».

Інцидент стався сьогодні, 24 грудня, близько 3.00, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зазначаються, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у листопаді у Львові затримали групу вандалів, які спаплюжили польський військовий меморіал «Цвинтар орлят», що є частиною Личаківського кладовища. Затримані, розповіли правоохоронцям, що для здійснення вандалізму прибули з Донеччини. За провокацію їм пообіцяли заплатити. СБУ цей інцидент пов’язувала з діяльністю російських спецслужб.