«Коктейль Молотова» кинули у генконсульство Росії у Львові

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У генконсульство Росії у Львові кинули «коктейль Молотова», фото: ПОЛИТСИБ.ру
«Коктейль Молотова» кинули у генконсульство Росії у Львовіhttps://racurs.ua/ua/n164872-kokteyl-molotova-kynuly-u-genkonsulstvo-rosiyi-u-lvovi.htmlРакурс
У Львові в огорожу генконсульства РФ невідома особа кинула «коктейль Молотова».
Інцидент стався сьогодні, 24 грудня, близько 3.00, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Зазначаються, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, правоохоронці встановлюють обставини події.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у листопаді у Львові затримали групу вандалів, які спаплюжили польський військовий меморіал «Цвинтар орлят», що є частиною Личаківського кладовища. Затримані, розповіли правоохоронцям, що для здійснення вандалізму прибули з Донеччини. За провокацію їм пообіцяли заплатити. СБУ цей інцидент пов’язувала з діяльністю російських спецслужб.
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