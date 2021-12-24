25 грудня - чому католики та православні святкують Різдво нарізно

https://racurs.ua/ua/n164906-25-grudnya-chomu-katolyky-ta-pravoslavni-svyatkuut-rizdvo-narizno.html

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З 24 на 25 грудня світ святкує так зване католицьке Різдво. В Україні цей день відзначається офіційно з 2017 року і є вихідним.

25 грудня світ відзначає так зване католицьке Різдво — за Григоріанським стилем. Перше святкування Різдва було задокументоване 336 року. Саме від цього моменту римо-католицька церква святкує день народження Ісуса Христа 25 грудня.

Кожна країна має свої, особливі традиції святкування, але всіх об'єднує віра в світло, любов та надію. 2021 рік, як і попередній, не зміг повернути доковідні масштаби гуляння, втім, за ці два роки люди навчилися знаходити найголовніше в житті й, маємо надію, цінувати це.

Наші предки почали святкувати свято від часів хрещення Русі князем Володимиром.

На території Російської імперії (до складу якої тоді входила Україна) до 1917 року саме Різдво вважалося основною церковною датою. Нині ми маємо два святкових вихідні — 25 грудня українці західного обряду святкують Різдво. А 7 січня святкування відбувається у християн східного обряду.

Насправді, і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа — умовна. Ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти.

25 грудня в Римській імперії традиційно відзначали одне із найважливіших свят — «Непереможного Сонця». Саме тоді темрява вже відступала — світловий день ставав довшим. Щоб зменшити вплив язичницького свята, цього дня почали відзначати день народження «Правдивого сонця» — Ісуса Христа, кажуть деякі історики.



Традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня в католиків та православних залишилася й досі. Однак роблять вони це, у значній своїй частині, за різними календарями. На Заході — здебільшого за григоріанським календарем, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні велика кількість віруючих відзначає його за юліанським календарем.

Цього дня також іменини в Спиридона та Олександра. Талісманом людей, народжених 25 грудня, є топаз.

25 грудня в церковному календарі — день пам’яті святителя Спиридона Триміфунтського і священномученика Олександра Єрусалимського.

25 грудня у всесвітній історії та історії України відбулися такі цікаві події: