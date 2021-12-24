Папа Франциск очолив різдвяну месу пастирів у Ватикані

https://racurs.ua/ua/n164901-papa-francysk-ocholyv-rizdvyanu-mesu-pastyriv-u-vatykani-translyaciya.html

Ракурс

Святкові різдвяні богослужіння розпочалися увечері п’ятниці, 24 грудня.

У соборі Святого Петра у Ватикані месу очолив Папа Римський Франциск.

За старовинною традицією, католики відзначають таїнство Христового народження опівночі.

Згідно з Біблією, світло засяяло серед темряви перед пастухами, які перші почули звістку про народження месії. Тому богослужіння 24 грудня також називають месою пастирів (пастиркою).

Католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження опівночі, пригадуючи ту тишу, яка огортала світ, коли народився Ісус Христос і світло, що засяяло перед пастухами, які перші прийняли радісну вістку про його народження.

А у день Різдва, 25 грудня, папа Франциск о 13.00 за Києвом виголосить різдвяне послання «Місту і світу» (Urbi et Orbi).