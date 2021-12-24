Санта-Клауси готуються до Різдва, політ відстежує ППО США

https://racurs.ua/ua/n164895-santa-klausy-gotuutsya-do-rizdva-polit-vidstejuie-ppo-ssha-foto.html

Ракурс

Жодне Різдво не обходиться без такого персонажа як Санта-Клаус. Провідні ЗМІ світу публікують сьогодні, у переддень католицького Різдва, добірки фотографій Санти — з Бразилії, Японії, Німеччини та інших країн.

Тим часом Санта-Клаус вирушив вручати подарунки. Його почали відслідковувати системи Flightradar і NORAD — командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD). Це об'єднана система аерокосмічної оборони США та Канади.

На Flightradar санки казкового героя з позивним R3DN053 (Merry Christmas) і номером реєстрації HoHoHo пролітають у районі російського Брянська (на момент публікації) і рухаються в напрямку України.

Командування оборони (NORAD) вказує на своєму різдвяному сайті, що Санта вже пролетів у напрямку Південної Кореї з боку японського острова Окінава.

Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році. А у 1955 році цю традицію започаткувало військове командування NORAD. Тоді один з відомих універмагів у штаті Колорадо припустився помилки у своїй рекламі та вказав номер телефону гарячої лінії континентального командування ППО.

Реклама закликала дітей дзвонити Санті. Військові вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя.

Командування NОRАД розташовано в місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо. Штаб командування знаходиться на авіабазі Петерсон, а постійний командний пункт розташований у спеціальному укріпленому бункері всередині гори Шайєнн на південь від міста.