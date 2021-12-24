Санта-Клаус. Фото: Istock

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Санта-Клаус вирушив у щорічну навколосвітню подорож зі своєї резиденції в Лапландії.

За його подорожжю слідуватимуть NORAD. Про це повідомляє CNN.

Помічники-ельфи заздалегідь допомогли діду перечитати всі листи від дітлахів та спакувати подарунки. На щастя, Санта зміг розширити зону дії свого транспондера, використовуючи роги північного оленя як додаткову антену.

Відстежувати різдвяну подорож Санта Клауса буде й Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD). Командування, яке зазвичай відстежує літаки, ракети та космічні запуски, використовуючи свої супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, 24 грудня відстежуватиме сани Санти. Діти можуть приєднатися до цього через веб-сайт NORAD Tracks Santa.

Місія NORAD із відстеження Санти почалася випадково. У 1955 році маленька дитина, намагаючись достукатися до Санти, набрала неправильно надрукований номер телефону в місцевій газеті. Замість того, щоби подзвонити Санта Клаусу, дитина зателефонувала до Операційного центру Континентального командування протиповітряної оборони (CONAD) у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо.

Відтоді щороку NORAD сумлінно повідомляв про місцеперебування Санта Клауса 24 грудня мільйонам дітей і сімей у всьому світі. А представники NORAD нагадали, що Санта відвідує лише будинки дітей, які сплять. Якщо діти все ще не сплять, коли Санта приходить, він перейде до інших будинків і повернеться, коли вони заснуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що над містом Обухів Київської області на мотопараплані пролетів «Санта-Клаус», котрий скидав цукерки дітям, які перебували на вулиці. Казкового героя, котрий замінив традиційні сани з оленями на більш сучасний транспортний засіб, помітили над мікрорайоном Яблуневий.

Джерело: CNN