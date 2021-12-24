Мінкульт звернеться в Netflix через образ українки в серіалі «Емілі в Парижі»

https://racurs.ua/ua/n164883-minkult-zvernetsya-v-netflix-cherez-obraz-ukrayinky-v-seriali-emili-v-paryji.html

Ракурс

«Емілі в Парижі», популярний американський серіал виробництва Netflix, показав героїню з Києва, яку сценаристи зобразили комічною й вульгарною клептоманкою. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає подібний образ українки неприйнятним.

Подивився фрагмент нового сезону серіалу Netflix «Емілі в Парижі». Сам раніше переглядав перший сезон, досить непоганий розважальний серіал. Але зараз маю кілька зауважень, — написав Ткаченко на власній сторінці у Телеграм.

З його слів, компанія Netflix добре знайома з Україною, бо більшість вулиць Парижа у фільмі «Останній найманець» знімалися в Києві. Також, Ткаченко додав, що з популяризацією української культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки, але цього, ймовірно, замало.

Доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Проте не в даному випадку. В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку — ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути, — написав Ткаченко.



Очільник Мінкульту додав, що направить текст української позиції щодо цього компанії Netflix.

Нагадаємо, 22 грудня Netflix показав другий сезон серіалу «Емілі в Парижі» (серіал входить до топ-10 найпопулярніших серіалів Netflix). Його автори ввели новий персонаж — українку на ім’я Петра, яка приїхала до Парижа з Києва. За сюжетом Петра шокує головну героїню своєю малоосвіченістю, клептоманією і комічною поведінкою.