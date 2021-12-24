Минкульт обратится в Netflix из-за образа украинки в сериале «Эмили в Париже»

https://racurs.ua/n164883-minkult-obratitsya-v-netflix-iz-za-obraza-ukrainki-v-seriale-emili-v-parije.html

Ракурс

«Эмили в Париже», популярный американский сериал производства Netflix, показал героиню из Киева, которую сценаристы изобразили комической и пошлой клептоманкой. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает подобный образ украинки неприемлемым.

Посмотрел фрагмент нового сезона сериала Netflix «Эмили в Париже». Сам раньше просматривал первый сезон, довольно хороший развлекательный сериал. Но сейчас есть несколько замечаний, — написал Ткаченко на собственной странице в Телеграм.

По его словам, компания Netflix хорошо знакома с Украиной, потому что большинство улиц Парижа в фильме «Последний наемник» снимались в Киеве. Также Ткаченко добавил, что с популяризацией украинской культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только, но этого, вероятно, мало.

Придется продолжать бороться со стереотипами. Если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в этом случае. В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой — еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинок за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть, — написал Ткаченко.



Глава Минкульта добавил, что направит текст украинской позиции по этому поводу компании Netflix.

Напомним, 22 декабря Netflix показал второй сезон сериала «Эмили в Париже» (сериал входит в топ-10 популярнейших сериалов Netflix). Его авторы ввели новый персонаж — украинку по имени Петра, которая приехала в Париж из Киева. По сюжету Петра шокирует главную героиню своей малообразованностью, клептоманией и комическим поведением.