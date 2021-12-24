Астрономы сфотографировали рекордное извержение черной дыры

Астрономы получили уникальный снимок выбросов из черной дыры, фото: Ben McKinley, ICRAR/Curtin and Connor Matherne

https://racurs.ua/n164882-astronomy-sfotografirovali-rekordnoe-izverjenie-chernoy-dyry.html

Ракурс

Астрономы получили подробное изображение в радиодиапазоне гигантского выброса из одной из ближайших к Земле сверхмассивных черных дыр, размером с 16 полных Лун на небе.

Вещество было выброшено черной дырой почти со скоростью света. Фото показывает гигантские частицы плазмы, распространяющиеся более чем на миллион световых лет от центра галактики Центавра А, где расположена эта черная дыра, сообщает издание Space.com.

Центавр A расположена примерно за 12 млн световых лет от Земли и является пятой по яркости галактикой на земном небе (после Магеллановых Облаков, туманности Андромеды и галактики Треугольника). В ее центре расположена ближайшая к нашей планете активная сверхмассивная черная дыра — монстр с массой в 55 млн раз больше массы Солнца.

Черная дыра пожирает газ, пыль и другие материалы в своей окрестности, а затем выбрасывает их в виде мощных струй, распространяющихся далеко в межгалактическое пространство, создавая массивные пузыри, которые видны на этом снимке.

Сама галактика занимает лишь очень маленький участок в центре изображения. Яркие точки на заднем плане — это не звезды, а другие схожие, но более отдаленные галактики. Точки на переднем плане — это звезды в нашей собственной галактике, Млечном Пути.

Радиоплазма, излучаемая черной дырой, показана синим цветом и, по-видимому, взаимодействует с горячим рентгеновским газом (оранжевый) и холодным нейтральным водородом (фиолетовый). Красные оттенки показывают так называемые H-альфа спектральные линии, характерные для теряющего электроны водорода.

Изображение было получено с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA), расположенного в глубине Западной Австралии, в тихом месте без радиопомех.

Предыдущие радионаблюдения не могли справиться с чрезвычайной яркостью джетов (выбросов газа и плазмы вдоль оси вращения астрономических объектов — ред.), и детали большой области, окружающей галактику, искажались, но наше новое изображение преодолевает эти ограничения, — подчеркивают ученые.

Источник: Space.com