Астрономи сфотографували рекордне виверження чорної діри

Астрономи отримали унікальний знімок викидів з чорної діри, фото: Ben McKinley, ICRAR/Curtin and Connor Matherne, Louisiana State University

https://racurs.ua/ua/n164882-astronomy-sfotografuvaly-rekordne-vyverjennya-chornoyi-diry.html

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Астрономи отримали докладне зображення в радіодіапазоні гігантського викиду з однієї з найближчих до Землі надмасивних чорних дір, розміром з 16 повних Місяців на небі.

Речовина була викинута чорною дірою майже зі швидкістю світла. Фото показує гігантські частки плазми, що поширюються на понад мільйон світлових років від центру галактики Центавра А, де розташована ця чорна діра, повідомляє видання Space.com.

Центавр A розташована приблизно за 12 млн світлових років від Землі і є п’ятою за яскравістю галактикою на земному небі (після Магелланових Хмар, туманності Андромеди і галактики Трикутника). У її центрі розташована найближча до нашої планети активна надмасивна чорна діра — монстр з масою, у 55 млн разів більшою за масу Сонця.

Чорна діра пожирає газ, пил та інші матеріали у своїй околиці, а потім викидає їх у вигляді потужних струменів, що поширюються далеко в міжгалактичний простір, створюючи масивні бульбашки, які видно на цьому знімку.

Сама галактика займає лише дуже невелику ділянку в центрі зображення. Яскраві точки на задньому плані — це не зірки, а інші схожі, але більш віддалені галактики. Точки на передньому плані — це зірки у нашій власній галактиці, Чумацькому Шляху.

Радіоплазма, що випромінюється чорною дірою, показана синім кольором і, мабуть, взаємодіє з гарячим рентгенівським газом (помаранчевий) та холодним нейтральним воднем (фіолетовий). Червоні відтінки показують так звані H-альфа спектральні лінії, характерні для водню, що втрачає електрони.

Зображення було отримано за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA), розташованому в глибині Західної Австралії, в тихому місці без радіоперешкод.

Попередні радіоспостереження не могли впоратися з надзвичайною яскравістю джетів (викидів газу й плазми вздовж осі обертання астрономічних об'єктів — ред.), і деталі великої області, що оточує галактику, спотворювалися, але наше нове зображення долає ці обмеження, — наголошують учені.

Джерело: Space.com