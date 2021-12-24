Зеленский подыгрывает Путину, борясь с Порошенко. Фото: istock

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Ракурс

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер убежден, что борьба президента Владимира Зеленского с прозападными силами, в частности с Петром Порошенко, играет на руку Кремлю.

Такое заявление американский дипломат Курт Волкер сделал в статье «Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину».

Он отметил, что во времена угрозы военного вторжения со стороны РФ, Зеленский борется с прозападной оппозицией. По словам американского дипломата, политический раскол в Украине выгоден России.

Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы собираются, президент Зеленский борется с двумя самыми мощными прозападными силами в Украине — бывшим президентом Порошенко и самым богатым бизнесменом Украины, тогда как другие, более известные олигархи остаются в тени.

Напомним, ранее мы сообщали, что президента Владимира Зеленского вызвали в Верховный суд по иску нардепа Петра Порошенко.