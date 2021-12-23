Верховный суд вызывает Зеленского по иску Порошенко

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Президента Владимира Зеленского вызвали в Верховный суд по иску нардепа Петра Порошенко.

Верховный суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательством совершить определенные действия, — говорится в повестке дня ВСУ.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснил: Верховный суд вызывает Зеленского на заседание по иску Порошенко касательно комментирования Зеленским «пленок Медведчука». Головань обнародовал повестку Зеленскому.

Как оказалось, судебное заседание запланировано на 28 февраля 2022 года на 15.00.

Порошенко подал в суд 20 августа. В иске он просил признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев по поводу «пленок Медведчука», поскольку президент не обнародовал имеющуюся у него информацию о Порошенко, представляющую общественный интерес.

Зеленский 24 июня заявил о возможной причастности Порошенко к торговле углем с боевиками на Донбассе. Он требует от Зеленского опубликовать эту информацию.

Именно из-за вероятного содействия боевикам Порошенко объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса (финансирование терроризма, государственная измена, содействие деятельности террористической организации).

23 декабря народные депутаты фракции «Европейская солидарность» подали сообщение о преступлении Зеленского и его окружения в несколько правоохранительных ведомств — Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. В «ЕС» считают, что во время каденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.