Киев договорился о безвизе с туристической жемчужиной в Индийском океане

Украина и Сейшелы заключят соглашение о безвизе, фото: «Тетя Даша»

https://racurs.ua/n164830-kiev-dogovorilsya-o-bezvize-s-turisticheskoy-jemchujinoy-v-indiyskom-okeane.html

Ракурс

Украина и расположенное у восточных берегов Африки островное государство в Индийском океане Сейшельские острова договорились о взаимной отмене визовых требований.

Проект соответствующего соглашения сегодня, 23 декабря, одобрил Кабмин.

Договоренности предполагают, что в любых целях можно безвизово въезжать на срок до 90 дней в течение 180 дней.

О дате вступления этого соглашения в силу дополнительно уведомит Министерство иностранных дел Украины, информирует пресс-служба МИДа.

На данный момент:

гражданам Украины, согласно одностороннему решению Республики Сейшельские острова, разрешено въезжать и находиться на территории этой страны с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы;

гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде (е-Виза).