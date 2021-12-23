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Ракурс
Украина и Сейшелы заключят соглашение о безвизе, фото: «Тетя Даша»

Киев договорился о безвизе с туристической жемчужиной в Индийском океане

23 дек 2021, 14:57
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Украина и расположенное у восточных берегов Африки островное государство в Индийском океане Сейшельские острова договорились о взаимной отмене визовых требований.

Проект соответствующего соглашения сегодня, 23 декабря, одобрил Кабмин.

Договоренности предполагают, что в любых целях можно безвизово въезжать на срок до 90 дней в течение 180 дней.

О дате вступления этого соглашения в силу дополнительно уведомит Министерство иностранных дел Украины, информирует пресс-служба МИДа.

На данный момент:


  • гражданам Украины, согласно одностороннему решению Республики Сейшельские острова, разрешено въезжать и находиться на территории этой страны с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы;
  • гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде (е-Виза).

Свобода путешествий имеет вполне практические последствия, среди которых развитие туризма, увеличение межчеловеческих контактов, новые культурные, экономические и политические связи, — подчеркивает глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: Ракурс


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