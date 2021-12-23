Владимир Путин, скриншот видео

https://racurs.ua/n164829-sovok-golovnogo-mozga-putin-rasskazal-legendu-o-sozdanii-ukrainy.html

Ракурс

Владимир Путин, президент РФ, утверждает, что Украину якобы создал лидер большевиков Владимир Ленин.

Об этом президент страны-агрессора заявил сегодня, 23 декабря, во время ежегодной пресс-конференции.

Кто ее сотворил? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 года — союзный и 24 — год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создан, — заявил Путин.

Как и многие из других заявил Путина относительно Украины, эта является неправдивой.

На самом деле, большевистский режим в результате длительной войны на протяжении 1918−1922 годов захватил территорию Украинской Народной Республики — украинского государства со столицей в Киеве, которая контролировала территории центральной, восточной и южной Украины.

После оккупации большевиками Украина в 1922 году вошла в состав СССР.

Напомним, Путин во время сегодняшней пресс-конференции назвал восточные области Украины «историческими русскими землями, отданными Украине без согласия народа» и заявил о «выдавливании» с этих территорий русскоязычного населения.