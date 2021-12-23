Путин о России на Донбассе – Нас заставили «что-то делать» в 2014 году

https://racurs.ua/n164825-putin-o-rossii-na-donbasse-nas-zastavili-chto-to-delat-v-2014-godu.html

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, комментируя ситуацию в Украине, заявил о «выдавливании» русскоязычного населения и русского языка с их исторических территорий.

Этим он объяснил войну на Донбассе, которую начала Российская Федерация. Об этом Путин заявил на пресс-конференции 23 декабря.

Мы что должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе? Который изначально даже при организации Советского Союза в 1922—1924 годах не мыслил себя иначе как частью России, — сказал он.

Президент РФ добавил, что Донбасс в Украину «Ленин с сотоварищами затолкнули силой». По его словам, таким образом «создали страну, которой раньше не существовало».

Путин также назвал восточные области Украины «историческими российскими землями, которые отдали Украине без согласия народа».

Ну ладно, это произошло, мы согласны. Мы были вынуждены что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который развивается, — заявил президент России.

Кроме того, он обвинил Украину в том, что Киев «дважды пытался решить конфликт на Донбассе силой, хотя Москва уговаривала не делать этого».

Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Результат? Потери и минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные, — добавил Путин.

У лидера страны-агрессора нашлись объяснение, почему Россия решила оккупировать Крым. Революцию достоинства он вновь назвал «государственным переворотом», когда «людей убивали и сжигали».