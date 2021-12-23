Роман Цымбалюк, фото: YouTube

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Ракурс

Украинский журналист Роман Цымбалюк, работающий в Москве, рассказал, почему на этот раз не посетит пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая проходит сегодня, 23 декабря.

По словам Цымбалюка, причиной этого стало уголовное дело, которое, по его информации, против него было возбуждено по указанию Администрации президента РФ. Об этом журналист сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В то же время, он отмечает, что еще ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием пресс-службы Кремля, звонившей ему на этой неделе множество раз с вопросом, придет ли он на пресс-конференцию.

По словам Цымбалюка, он «не очень понимает» ситуацию с приглашением на пресс-конференцию в таких обстоятельствах.

Администрация президента России инфицировала против меня не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру. И пресс-служба того же президента ждёт, когда же придёт неудобный и наглый Цимбалюк, и можно будет показать демократический и дружелюбный настрой Путина в прямом эфире!, — подчеркнул Цымбалюк.

Потому что Путину можно задавать любые вопросы, он их ждёт и без них скучает, но некому их задавать — нет журналистов, а если есть, они обоснованно боятся за свою жизнь и свободу, — добавил он.

Цымбалюк отметил, что начатое против него дело, судя по тому, как упорно начали «копать» российские силовики, станет криминальным.