Роман Цимбалюк, фото: YouTube

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Ракурс

Український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в Москві, розповів, чому цього разу на відвідає прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна, котра відбувається сьогодні, 23 грудня.

За словами Цимбалюка, причиною цього стала кримінальна справа, котру, за його інформацією, проти нього розпочали за вказівкою Адміністрації президента РФ. Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Водночас, він зазначає, що ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою прес-служби Кремля, котра цього тижня телефонувала йому безліч разів з питання, чи прийде він на прес-конференцію.

За словами Цимбалюка, він «не дуже розуміє" ситуацію із запрошенням на прес-конференцію за таких обставин.

Адміністрація президента Росії інфікувала проти мене не просто цькування, а справу, цілком реальну, із викликом до прокуратури. І прес-служба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк, і можна буде показати демократичний та доброзичливий настрій Путіна у прямому ефірі, — наголосив Цимбалюк.

Тому що Путіну можна ставити будь-які питання, він на них чекає і без них нудьгує, але нікому їх ставити — немає журналістів, а якщо є, вони обґрунтовано бояться за своє життя та свободу, — додав він.

Цимбалюк зазначив, що розпочата проти нього справа, судячи з того, як завзято почали «копати» російські силовики, стане кримінальною.