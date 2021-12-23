Путін про Росію на Донбасі – Нас змусили «щось робити» у 2014 році

https://racurs.ua/ua/n164825-putin-pro-rosiu-na-donbasi-nas-zmusyly-schos-robyty-u-2014-roci.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора, коментуючи ситуацію в Україні, заявив про «видавлювання» російськомовного населення та російської мови з їхніх історичних територій.

Цим він пояснив війну на Донбасі, яку розпочала Російська Федерація. Про це він заявив на прес-конференції 23 грудня.

Ми що мали зовсім безвільно дивитися на те, що відбувається на Донбасі? Який спочатку навіть при організації Радянського Союзу в 1922—1924 роках не мислив себе інакше як частиною Росії, — сказав він.

Президент РФ додав, що Донбас в Україну «Ленін із товаришами заштовхнули силою». За його словами, таким чином «створили країну, якої раніше не існувало».

Путін також назвав східні області України «історичними російськими землями, які віддали Україні без згоди народу».

Ну гаразд, це сталося, ми згодні. Ми були змушені щось робити у 2014 році. І так виникла криза, яка розвивається, — заявив президент Росії.

Крім того, він звинуватив Україну в тому, що Київ «двічі намагався вирішити конфлікт на Донбасі силою, хоч Москва вмовляла не робити цього».

Я особисто вмовляв Порошенка: тільки не військова операція. Результат? Втрати та мінські угоди. Вони хороші чи ні? Я вважаю, що єдині можливі, — додав Путін.

У лідера країни-агресора знайшлися пояснення, чому Росія вирішила окупувати Крим. Революцію гідності він знову назвав «державним переворотом», коли «людей убивали та спалювали».