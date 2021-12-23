Падение турецкой лиры спровоцирует дефицит популярного лакомства в мире. Фото: fayni

https://racurs.ua/n164827-padenie-tureckoy-liry-sprovociruet-deficit-populyarnogo-lakomstva-v-mire.html

Ракурс

Падение курса турецкой лиры привело к тому, что фермеры в Турции начали сокращать производство лесных орехов. Это может привести к дефициту фундука в мире.

С начала 2021 года лира по отношению к доллару подешевела почти в два раза. Наиболее серьезным падение было в ноябре, когда турецкая валюта за месяц потеряла 40% стоимости, пишет The Wall Street Journal.

Производители фундука в Турции столкнулись с серьезным ростом издержек — все удобрения, семена и пестициды, ввозимые из-за границы, в турецких лирах стали стоить дороже.

Из-за этого фермерам приходится использовать меньше удобрений и, как следствие, получать худший урожай. Для многих фермеров выращивание орехов стало нерентабельным, и они закрывают свои производства.

Турция является крупнейшим производителем фундука в мире — на эту страну приходится 70% глобальных поставок.

При этом более трети турецких орехов закупает итальянская корпорация Ferrero, производящая с их использованием шоколадную пасту Nutella, а также конфеты и шоколадные батончики. Снижение поставок неизбежно спровоцирует рост цен для конечных потребителей.

«Ракурс» сообщал, что в Украине остановился рост цен на сахар и некоторые виды круп. Также сезонно подешевел картофель — на 16% против ноября 2020 года. Стабильными остались пока цены на мясо, но подорожали капуста (10%), свёкла и лук (4%), морковь (3%).

Источник: The Wall Street Journal