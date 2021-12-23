У Венедиктовой пообещали собраться для утверждения выборов главы САП

Главу САП могут назначить 24 декабря, фото: УНН

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Ракурс

Заседание конкурсного по отбору руководителя и заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на котором должны утвердить финальные результаты и победителя, запланировано на 16.00 24 декабря.

Объявление об этом опубликовано на сайте Офиса генпрокурора.

Таким образом, на этом заседании комиссия может предпринять необходимый шаг, который был сорван ее членами, назначенными Верховной Радой, во время предыдущего заседания 21 декабря.

Тогда конкурсная комиссия обнародовала баллы за финальные собеседования и зачитала общий рейтинг, согласно которому победителем стал детектив НАБУ Александр Клименко, набравший 246 баллов. Его конкурент, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов.

В результате, по условиям конкурса, Клименко должен возглавить САП, а Синюк стать его заместителем.

Однако глава комиссии Екатерина Коваль и отдельные ее члены — Андрей Гуджал, Елена Бусол, Евгений Соболь и Богдан Романюк — не проголосовали за формальное решение об утверждении баллов и победителя конкурса.