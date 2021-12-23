У Венедіктової пообіцяли зібратися для затвердження виборів голови САП

Голову САП можуть призначити 24 грудня, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n164826-u-venediktovoyi-poobicyaly-zibratysya-dlya-zatverdjennya-vyboriv-golovy-sap.html

Ракурс

Засідання конкурсної з відбору керівника та заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), на якому мають затвердити фінальні результати та переможця, заплановане на 16.00 24 грудня.

Оголошення про це опубліковане на сайті Офісу генпрокурора.

Таким чином, на цьому засідання комісія може зробити необхідний крок, який було зірвано її членами, призначеними Верховною Радою, під час попереднього засідання 21 грудня.

Тоді конкурсна комісія оприлюднила бали за фінальні співбесіди і зачитала загальний рейтинг, згідно з яким переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко, котрий набрав 246 балів. Його конкурент, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк набрав 229 балів.

В результаті, за умовами конкурсу, Клименко має очолити САП, а Синюк стати його заступником.

Проте голова комісії Катерина Коваль та окремі її члени — Андрій Гуджал, Олена Бусол, Євген Соболь та Богдан Романюк — не проголосували за формальне рішення про затвердження балів і переможця конкурсу.